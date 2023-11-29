Tutuklanan Yunan kökenli siyasetçi Beleri'den Arnavutluk'a AB tehdidi

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yunanistan, Himara Belediye Başkanı seçilen Beleri'nin görevine başlamasına ilişkin olumlu gelişmeler olmaması halinde, Arnavutluk'un üyelik müzakere sürecine katılmayacağını üye ülkelerin AB Konseyindeki Daimi Temsilciler Komitesine bildirdi.

Beleri, 12 Mayıs'ta "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri'nin "Himara ve köylerindeki vatandaşlara seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif edildiği" yönünde oy satın alma faaliyetlerine karıştığı şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

14 Mayıs'ta gerçekleşen yerel seçimlerde, Beleri, Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Ülkedeki Yunan azınlık mensubu Beleri'nin gözaltına alınması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Temyiz Mahkemesi, eylülde Beleri'nin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.