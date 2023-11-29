İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9051
  • EURO
    31,7628
  • ALTIN
    1899.3
  • BIST100
    8009.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tutuklanan Yunan kökenli siyasetçi Beleri'den Arnavutluk'a AB tehdidi
Dünya

Tutuklanan Yunan kökenli siyasetçi Beleri'den Arnavutluk'a AB tehdidi

Arnavutluk'taki Yunan kökenli siyasetçi Alfred Beleri'nin tutukluluk halinin devam etmesi halinde Yunanistan'ın Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecindeki müzakerelere katılmayacağı ileri sürüldü.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 20:20 - Güncelleme:
Tutuklanan Yunan kökenli siyasetçi Beleri'den Arnavutluk'a AB tehdidi
ABONE OL

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yunanistan, Himara Belediye Başkanı seçilen Beleri'nin görevine başlamasına ilişkin olumlu gelişmeler olmaması halinde, Arnavutluk'un üyelik müzakere sürecine katılmayacağını üye ülkelerin AB Konseyindeki Daimi Temsilciler Komitesine bildirdi.

Beleri, 12 Mayıs'ta "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri'nin "Himara ve köylerindeki vatandaşlara seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif edildiği" yönünde oy satın alma faaliyetlerine karıştığı şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

14 Mayıs'ta gerçekleşen yerel seçimlerde, Beleri, Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Ülkedeki Yunan azınlık mensubu Beleri'nin gözaltına alınması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Temyiz Mahkemesi, eylülde Beleri'nin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.