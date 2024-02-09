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Dünya

Tutuklu lider İmran Han seçime damga vurdu: Pakistan'da sonuçlar netleşiyor

Pakistan Seçim Komisyonu ülkede yapılan seçimin sonuçlarının kısa sürede netleşeceğini açıkladı. Diğer taraftan ulusal basının paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) milletvekilleri seçimi önde götürüyor.

AA9 Şubat 2024 Cuma 02:07 - Güncelleme:
Tutuklu lider İmran Han seçime damga vurdu: Pakistan'da sonuçlar netleşiyor
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Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı Sikandar Sultan Raja, seçim sonuçlarının derlendiğini ve "en kısa sürede" açıklanacağını belirtti.

Raja, siyasi partilerden "seçim sonuçlarının yavaş geldiğine" yönelik açıklamalar üzerine sosyal medyadan görüntülü mesaj paylaştı.

Seçim sonuçlarının derlendiğini vurgulayan Raja, "en kısa sürede" sonuçların duyurulacağını bildirdi.

Pakistan Halk Partisi lideri Bilaval Butto Zerdari, X'ten yaptığı açıklamada da "Sonuçlar, son derecede yavaş geliyor." ifadesini kullandı.

Tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) üst düzey politikacılarından Seyid Zülfikar Buhari de oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti.

SONUÇLAR BEKLENİYOR

Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için seçimlerin düzenlendiği Pakistan'da oy sayımı devam ederken, sonuçlar heyecanla bekleniyor.

Eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabet göze çarpıyor.

Ulusal basının paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, ülke genelinde PTI'nın bağımsız milletvekilleri seçimi önde götürüyor.

Eski Başbakan Han'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PTI'nın bağımsız milletvekillerinin seçimleri açık ara önde götürdüğü ifadesi paylaşılmıştı.

PML-N'den ise seçim sonuçlarına ilişkin henüz açıklama yapılmamıştı.

Pakistan'da 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.

SON GENEL SEÇİMLER 2018'DE YAPILMIŞTI

Pakistan'da son genel seçimler 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak Başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

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