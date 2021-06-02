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Dünya

Tutuklu mahkumdan Biden'a çağrı: Putin ile bu meseleyi çöz!

Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan, ABD Başkanı Joe Biden'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu ay yapacağı görüşmesi sırasında siyasi mahkumlar konusunu ele alması çağrısında bulundu.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 20:22 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 20:22
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Rusya'daki tutulduğu hapishaneden CNN'e telefon ile konuşan Whelan, "Bu Rusya'nın bana karşı olduğu bir sorun değil, ABD'ye karşı bir sorunudur ve ABD'nin bu rehine diplomasisi durumuna yanıt vermesi ve mümkün olan en kısa sürede (bu sorunu) çözmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Whelan, Biden ile Putin'in 14 Haziran'da yapacakları görüşme hakkında olumlu duygular taşıdığını kaydederek, Rusya'da tutuklu ABD vatandaşları konusunun agresif bir şekilde tartışılarak çözüme kavuşturulmasını beklediğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 4 Şubat'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın 2020 ABD seçimlerine müdahale girişimleri, Ukrayna ve Gürcistan'a yönelik saldırganlığı, muhalif Rus lider Aleksei Navanıy'nin zehirlenmesi ve ABD kurumlarına yönelik SolarWinds siber saldırıları konularının yanında Rusya'da tutuklu bulunan Paul Whelan ve Trevor Reed dahil ABD vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısını yinelemişti.

Aynı zamanda İrlanda, İngiltere ve Kanada vatandaşı olan eski deniz komandosu Whelan, 2018 Aralık'ta Moskova'da kaldığı otelde Rusya Federal Güvenlik Servisince (FSB) gözaltına alınarak, Moskova Şehir Mahkemesi tarafından "casusluk faaliyetleri" suçlamasıyla 15 Temmuz 2020'de 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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