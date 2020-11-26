Twitter, Çin propagandası yapmakla suçlanıyor

star.com.tr 26 Kasım 2020 Perşembe 18:34 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 18:34

Son günlerde Çin devlet medyası, Çin'in Kovid-19 pandemisinin küresel hafızasını şekillendirmeye yönelik son girişim olan "koronavirüsün Wuhan'da ortaya çıkmadığı" iddiasına geri döndü.

Kovid-19 ile ilgili başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere “yanlış bilgi” aktardığı düşünülen tüm paylaşımlara uyarı etiketi ekleyen Twitter, Çin yönetimine bağlı bir hesabın paylaşımı karşısında sessiz kalması tepkilere neden oldu. Kullanıcılar Twitter’ı “Çin propagandası” yapmakla suçluyor.

People’s Daily China isimli hesaptan yapılan paylaşımda, "Mevcut tüm kanıtların Kovid-19'un Wuhan'da ortaya çıkmadığını, ancak ithal edilen ambalajlı donmuş gıda ürünleri aracılığıyla Çin'e gelmiş olabileceğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada tanınmış kişiler Twitter’ın bu paylaşımı uyarı etiketi işaretlememesine tepki gösterirken, bunun apaçık bir “Çin komünist propagandası” olduğunu ifade etti.

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