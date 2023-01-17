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Dünya

Twitter ifşalarında yeni perde! İlaç firmaları bunu bile yapmış

Sosyal medya devi Twitter'in eski yönetiminin yazışmalarını içeren yeni belgeler yayımlandı. Yazışmalarda, önde gelen biyoteknoloji firmalarının Twitter'a aşı paylaşımları ile ilgili baskı yaptığı ortaya çıktı.

TRT Haber17 Ocak 2023 Salı 01:31 - Güncelleme:
Twitter ifşalarında yeni perde! İlaç firmaları bunu bile yapmış
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Sosyal medya platformu Twitter'ın eski yönetiminin iç yazışmaları, kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediliyor.

Yazışmalar, ilaç sektörünün Twitter'a, aşı politikaları ile ilgili içerikleri şekillendirmesi yönünde baskı kurduğunu gözler önüne serdi.

İfşa edilen yazışmalarda, Amerikan merkezli ilaç firmasının, düşük maliyetli aşı talebinde bulunan aktivistlerin sansürlenmesi için Twitter yönetimini zorladığı görülüyor.

İlaç firmaları, Twitter'dan düşük gelirli ülkelerdeki insanların aşılanabilmesi için düşük maliyetli jenerik ilaç veya aşı üretimi talebinde bulunanların sansürlenmesini istemiş.

Twitter yönetiminin ise bu taleplerin ne kadarını karşıladığı henüz bilinmiyor.

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