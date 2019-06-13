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Twitter İran’la bağlantılı binlerce hesabı durdurdu

Twitter İran hükümetiyle bağlantılı olduğu sanılan binlerce hesabı kaldırdı ve bunları geçen yıl kamuoyuyla paylaşılan veri bankasına arşivledi. Şirket 4 bin 779 hesabın İran’la bağlantılı ya da İran destekli olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

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VOA Türkçe'nin haberine göre, Twitter, merkezi St Petersburg’daki Rusya'ya yakın hesapların faaliyet gösterdiği “Araştırma Dairesi”ne bağlı dört hesabın da kaldırıldığını ve arşivlendiğini bildirdi. Araştırma Dairesi adlı oluşum ABD'li özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesi iddiasını inceleyen soruşturmanın raporunda da yer almıştı.
 
Twitter, Katalanlar ve Venezuela’yla ilgili 33 hesabı da kaldırdı ve arşivledi.

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