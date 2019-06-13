VOA Türkçe'nin haberine göre, Twitter, merkezi St Petersburg’daki Rusya'ya yakın hesapların faaliyet gösterdiği “Araştırma Dairesi”ne bağlı dört hesabın da kaldırıldığını ve arşivlendiğini bildirdi. Araştırma Dairesi adlı oluşum ABD'li özel yetkili savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesi iddiasını inceleyen soruşturmanın raporunda da yer almıştı.

Twitter, Katalanlar ve Venezuela’yla ilgili 33 hesabı da kaldırdı ve arşivledi.