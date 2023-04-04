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Dünya

Twitter'ın logosu değişti

Twitter'ı satın alan Elon Musk'tan çılgın bir hamle daha geldi. Elon Musk Twitter'ın logosunu Dogecoin ile değiştirdi.

TRT Haber4 Nisan 2023 Salı 01:49 - Güncelleme:
Twitter'ın logosu değişti
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Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'da, gündem olacak bir değişikliğe imza attı. Musk, Twitter'ın kuş ikonu şeklinde olan logosunu Dogecoin ile değiştirdi.

YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

Logonun Twitter anasayfasında görüntülenmeye başlamasının ardından Dogecoin'da büyük bir artış yaşandı, yüzde 30'un üzerinde değer kazandı.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Değişikliğin ardından şirketten resmi açıklama yapılmazken, Elon Musk attığı tweetle merak uyandırdı.

Tweetdeki karikatürde Shiba cinsi köpek otomobil sürerken yakalandığı polise ehliyetini veriyor. Ehliyetteki mavi kuş fotoğrafı için "O eski fotoğraf' diyor.

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