Twitter'ın Orta Doğu sorumlusu İngiliz ordusunda subaymış

İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE) sitesinin hazırladığı rapora göre, 6 yıl önce sosyal medya sitesi Twitter’ın İngiltere’deki merkezinde çalışmaya başlayan Gordon MacMillan, birkaç yıl boyunca “ölümcül olmayan” savaş yöntemlerini geliştirmek amacıyla kurulmuş bir ünite olan 77’inci Tugay'da da görev yaptı.

Rapora göre, İngiliz ordusunda 2015 yılında kurulan 77’inci Tugay, İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter’ın “bilgi savaşı” olarak nitelendirdiği savaşı yürütmek için sosyal medya siteleri Instagram, Facebook ve Twitter’ı kullanıyor.

Carter’ göre, 77’inci Tugay İngiliz ordusuna “Rivayet savaşında taktik seviyede rekabet etme yeteneği” kazandırıyor. Tugay’da çalışmış eski askerler de hedef topluluğun davranışlarını değiştirmek için operasyonlara katıldıklarını aktarıyor.

Twitter’ın İngiltere’deki merkezi ile İngiltere Savunma Bakanlığı MacMillan’ın 77’inci Tugay’da üstlendiği görevle ilgili sorulara cevap vermeyi reddetti. Bu yüzden MacMillan’ın 77’inci Tugay’daki görevini bilmek zor.

Ancak Savunma Bakanlığı verilerine dayandırarak Gordon MacMillan’ın 2016 yılının sonuna kadar 77’inci Tugay’da Albay rütbesiyle görev yaptığı öne sürülüyor.

Gordon MacMillan, profesyonel iş ağı platformu Linkedin’de 77’inci Tugay’la bağlantısını ifşa etti.

TRT Haber'in haberine göre, MacMillan, Linkedin’de Twitter'daki sorumluluklarının altını çizmenin yanı sıra, siyaset ve uluslararası ilişkilere ilgi duyduğunu, İngiliz askeri akademisi Sandhurst'de eğitim aldığını, İngiliz ordusuna bağlı 77'inci Tugay'da hizmet verdiğini yazdı.