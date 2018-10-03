Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Uluslararası Adalet Divanından 'İran yaptırımları' kararı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili İran'ın tedbir talebini kabul etti

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), ABD'ye  insani yardım malzemeleri ve sivil havacılık ile bağlantılı olan İran yaptırımlarını kaldırması talimatı verdi  
 
Birleşmiş Milletlerin (BM) başlıca yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ABD’ye insani yardım malzemeleri ve sivil havacılık ile bağlantılı İran yaptırımlarını kaldırması talimatı verdi.
 
 
İran, Temmuz ayında ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilerek, 1955'te imzalanan Eşitlik, Ekonomik İlişkiler ve Konsolosluk Anlaşmasını ihlal ettiğini söyleyerek şikayette bulunmuştu.
 
Taraflar, 1955'te 'karşılıklı olarak faydalı ticaret ve yatırımları' teşvik etmeye ve 'halkları arasında genel olarak daha yakın ekonomik bir ilişkiye' sahip olmaya karar vermişti.
 
ABD Başkanı Donald Trump İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekileli neredeyse 5 ay oldu. Karar, Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere önemli ABD müttefiklerinin direnişiyle karşılandı. ABD'nin anlaşmadan çekilme kararı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Tahran’ın anlaşmaya uyduğunu teyit etmesine rağmen geldi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakırköy´de aracı yayaların üzerine süren sürücü yakalandı

Bakırköy´de aracı yayaların üzerine süren sürücü yakalandı

Yumurtaların üzerindeki kodlara dikkat!

Yumurtaların üzerindeki kodlara dikkat!

Rus yapımı MiG-31 uçağı gövde altında daha önce görülmeyen bir füze ile görüntülendi

Rus yapımı MiG-31 uçağı gövde altında daha önce görülmeyen bir füze ile görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA