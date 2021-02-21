UAEA Başkanı Grossi, İran'da ''Ek Protokol'den ayrılma'' konusunu görüşüyor

AA 21 Şubat 2021 Pazar 14:31 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 14:32

İran devlet medyasında yer alan habere göre Grossi ile Salihi, İran'ın nükleer faaliyetleri ve Tahran'ın 23 Şubat'tan itibaren NPT kapsamında uygulanan Ek Protokol'den ayrılmasını ele aldı.

Grossi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve diğer yetkililerle de bir araya gelecek.

UAEA'dan yapılan açıklamada Grossi'nin, Ajansın bu ülkede yürüttüğü temel doğrulama çalışmalarını sürdürebilmesi için her iki tarafın uzlaşacağı bir çözüm bulmak üzere Tahran'a gideceği bildirilmişti.

- İran'da onaylanan "nükleer yasa"

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu İran Meclisi, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020'de öldürülmesinden kısa süre sonra nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılan yasa, nükleer anlaşmanın taraflarının 21 Şubat'a kadar Tahran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, İran'ın NPT kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol'den ayrılmasını gerektiriyor.

Tahran yönetimi, Ek Protokol uyarınca, UAEA müfettişlerinin nükleer tesislerini istedikleri anda aniden denetlemelerine izin vermişti. İran'ın Ek Protokol'den ayrılması, Ajans müfettişlerinin denetimlerinin sınırlandırılacağı anlamına geliyor.