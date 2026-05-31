UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu sabah Zaporijya Nükleer Santrali'nde bulunan UAEA ekibinin, dün İHA saldırısına uğrayan türbin binasının dış cephesinde hasar tespit ettiği belirtildi.

Sahada yapılan inceleme sırasında binanın birkaç kat yukarısında bulunan metal platformun hasar gördüğünün belirlendiği aktarılan açıklamada, ayrıca birkaç parça enkaz ile yanmış fiber optik kalıntılarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, UAEA'nın ayrıca, daha ayrıntılı inceleme yapmak için binanın iç kısmına erişim talebinde bulunduğu ifade edildi.

Tesisin incelendiği sırada UAEA ekibinin, yakınlardaki İHA ve bunlara karşı açılan ateş seslerini duyduktan sonra sığınaklara gitmeleri yönünde uyarıldığı aktarılan açıklamada, sahadaki radyasyonun ise normal seviyede olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, dünkü saldırının temel nükleer güvenlik ilkelerini tehlikeye atan ciddi bir olay olduğunu kaydetti.

Grossi, nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ve bir nükleer kaza riskini önlemek için saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'nın, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki güç ünitesine isabet ettiğini bildirmişti.

Saldırının ardından patlama meydana geldiğini ifade eden Likhachev, "İHA, santraldeki güç ünitesinin türbin binasına isabet etti. Patlama sonucunda ana ekipman zarar görmedi ancak türbin odasının duvarında delik oluştu." bilgisini vermişti.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.