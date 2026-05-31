İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • UAEA ekibi sığınaklara indi: Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde İHA alarmı
Dünya

UAEA ekibi sığınaklara indi: Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde İHA alarmı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik İHA saldırısının ardından türbin binasının dış cephesinde hasar meydana geldiğini açıkladı. Olayın nükleer güvenlik açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 18:25 - Güncelleme:
UAEA ekibi sığınaklara indi: Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde İHA alarmı
ABONE OL

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu sabah Zaporijya Nükleer Santrali'nde bulunan UAEA ekibinin, dün İHA saldırısına uğrayan türbin binasının dış cephesinde hasar tespit ettiği belirtildi.

Sahada yapılan inceleme sırasında binanın birkaç kat yukarısında bulunan metal platformun hasar gördüğünün belirlendiği aktarılan açıklamada, ayrıca birkaç parça enkaz ile yanmış fiber optik kalıntılarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, UAEA'nın ayrıca, daha ayrıntılı inceleme yapmak için binanın iç kısmına erişim talebinde bulunduğu ifade edildi.

Tesisin incelendiği sırada UAEA ekibinin, yakınlardaki İHA ve bunlara karşı açılan ateş seslerini duyduktan sonra sığınaklara gitmeleri yönünde uyarıldığı aktarılan açıklamada, sahadaki radyasyonun ise normal seviyede olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, dünkü saldırının temel nükleer güvenlik ilkelerini tehlikeye atan ciddi bir olay olduğunu kaydetti.

Grossi, nükleer tesislere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ve bir nükleer kaza riskini önlemek için saldırıların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'nın, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki güç ünitesine isabet ettiğini bildirmişti.

Saldırının ardından patlama meydana geldiğini ifade eden Likhachev, "İHA, santraldeki güç ünitesinin türbin binasına isabet etti. Patlama sonucunda ana ekipman zarar görmedi ancak türbin odasının duvarında delik oluştu." bilgisini vermişti.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Tatilciler dönüş yoluna geçti! Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.