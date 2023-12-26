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Dünya

UAEA, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdığını belirtti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), yalnızca üye ülkelerle paylaştığı raporunda, İran'ın nükleer silah üretimi için gerekli seviyeye yakın uranyum üretimini artırdığını belirtti.

AA26 Aralık 2023 Salı 20:30 - Güncelleme:
UAEA, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdığını belirtti
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Associated Press (AP), UAEA'nın üye ülkelerle paylaşılan raporuna ulaşarak İran'ın uranyum üretimine ilişkin bilgileri yayımladı.

Raporda, İran'ın 2023'ün ortasında başlayan yavaşlamayı tersine çevirerek zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdığı kaydedildi.

Söz konusu uranyumun nükleer silah üretimi için gerekli seviyeye yakın olarak üretildiği bildirilirken, İran'ın Natanz ve Fordo tesislerinde hazirandan beri aylık 3 kilogram olan uranyum üretiminin kasımın sonundan itibaren ayda 9 kilograma çıktığı belirtildi.

- İran, ABD yaptırımlarının ardından yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başladı

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran, Aralık 2020'de Meclis tarafından çıkarılan yasa kapsamında ilk olarak Natanz'da Nisan 2021'de yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini duyurmuştu.

Uranyumun yüzde 20 ve üzerinde zenginleştirilmesi, nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

  • UAEA raporu
  • Nükleer silah üretimi
  • İran uranyum üretimi

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