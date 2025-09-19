UAEA'dan kritik adım: Tüm Orta Doğu ülkelerine NPT'ye katılma çağrısı

UAEA 69. Genel Konferansı'nda, Mısır'ın önerdiği karar, 120 lehte, 0 aleyhte ve 7 çekimser oy ile kabul edildi.

Kararda, Orta Doğu'daki tüm ülkelere, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) katılma çağrısı yapıldı.

Orta Doğu'daki ülkelerin tüm nükleer faaliyetlerini UAEA'nın tam kapsamlı denetimine açmasının "acil bir ihtiyaç" olduğu vurgulanan kararda, böyle bir adımın, bölgede "nükleer silahlardan arındırılmış bölge" kurulması bağlamında barış ve güvenliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Kararda, ilgili tüm tarafların, "nükleer silahlardan arındırılmış bölge"nin kurulması için gerekli adımları atması gerektiği belirtildi.

Tüm ülkelerin, bölgenin kurulmasına yönelik çabalara zarar verecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıldığı kararda, UAEA'nın, özellikle uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında sorumluluğa sahip olan devletlere bu kararın uygulanmasını kolaylaştırmak ve UAEA Başkanına her türlü desteği sağlamak üzere çağrıda bulunduğu vurgulandı.



Kararda, bölgedeki tüm ülkelerden, söz konusu bölge kurulana kadar, nükleer silah geliştirme, üretme, test etme veya başka yollarla edinme gibi bu hedefi "baltalayacak eylemler"den kaçınmaları istendi.



Öte yandan UAEA'da, Ukrayna'daki nükleer tesislere ilişkin karar, 62 lehte, 7 aleyhte ve 46 çekimser oyla kabul edildi.

Kararda, Rusya, Ukrayna'daki nükleer tesislere yönelik tüm eylemlerini derhal durdurmaya çağırıldı.



Rusya'nın, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) bulunan askeri ve diğer personellerini çekmesi yönündeki çağrıları görmezden gelmesinden endişe duyulduğu ifade edildi.

MISIR, ORTA DOĞU'NUN NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILMASI ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Mısır Dışişleri Bakanlığından, 13 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması, 'özellikle Orta Doğu'da' genel geçer hale getirilmesi çağrısını yineliyor. Bu sayede bölgedeki tüm ülkeler istisnasız anlaşmaya dahil olacak, tüm nükleer tesisler UAEA denetimine alınacak ve şeffaflık sağlanacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

Orta Doğu'da nükleer programları olan ülkelere çifte standart uygulanmaması gerektiği belirtilen açıklamada, nükleer silahlardan arındırılmış bir Orta Doğu'nun kritik önem taşıdığı kaydedilmişti.

Mısır'ın, nükleer silahların varlığı nedeniyle insanlığın karşı karşıya olduğu ciddi tehditten endişe duyduğuna değinilen açıklamada, uluslararası topluma, "bu tehlikeyi ciddi bir şekilde ele alma ve NPT'nin tam olarak uygulanmasını sağlama sorumluluğunu yerine getirme" çağrısı yapılmıştı.

Bu arada, Orta Doğu'da NPT'ye taraf olmayan tek ülke ise İsrail.

