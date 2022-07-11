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Dünya

'Uber Files' skandalı! Binlerce belge sızdırıldı: Macron'un da adı geçiyor

ABD merkezli ulaşım şirketi Uber'e ait binlerce belge sızdırıldı. Bu belgelere göre şirket, birçok ülkede kurallara uymadan büyümek için bazı üst düzey politikacılardan, bakanlardan gizli destek aldı. Belgelerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da ismi geçiyor.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:04 - Güncelleme:
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ABD merkezli ulaşım şirketi Uber, bir skandalla gündemde.

Şirkete ait binlerce belge sızdırıldı. Belgeler, aralarında İngiliz The Guardian gazetesi, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, BBC Panorama gibi birçok medya kuruluşu ile paylaşıldı.

"Uber Files" adıyla yayımlanan belgeler, 2013-2017 arasında 83 bin elektronik posta ve binden fazla diyalog kanıtı içeren 124 bin kayıttan oluşuyor.

MACRON'UN DA İSMİ GEÇİYOR

Uber'in 90 milyon dolarlık bir lobicilik faaliyetiyle, etkili politikacılardan destek aldığı, Avrupa'nın taksi piyasasını nasıl altüst edip hızla büyüdüğü ortaya konuyor.

Bu siyasetçilerin arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eski Avrupa Birliği yetkililerinden Neelie Kroes da var.

Siyasilerin, Uber şoförlerine prosedürleri kolaylaştırdığı, bu sayede diğer taksiciler gibi birçok belge ve sınavla uğraşmadan hizmet verebildikleri belirtiliyor.

Birçok ülkede UBER'e karşı gösteriler düzenlenmişti.

Şirket, yasak kararına rağmen çoğu ülkede kurullara aykırı olarak çalışmalarına devam etti.

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