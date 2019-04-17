Uber’den Suudi Arabistan’a özel uygulama

TM Dijital Haber Merkezi

Birçok ülkede alternatif taksi hizmeti sunan Uber şirketi, Suudi Arabistan’da kadın sürücülerin yalnızca kadın yolcu almalarını öngören bir uygulama başlattı.

Uber’den yapılan açıklamada, Haziran 2018’de araba sürme hakkını elde eden Suudi Arabistanlı kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmenin ve mevcut teknolojileriyle yarı zamanlı ekonomik fırsat sunmanın amaçlandığı bildirildi.

Şirketin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Müdürü Abdüllatif Vaked, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yeni sunulan bu imkân, Suudi Arabistanlı kadınlara Uber sürücüsü olarak yeni fırsatlar ve yeni kapılar aralayacaktır. Bu sadece bir başlangıç. Krallık içerisindeki kadın sürücülerin çıkarı için en iyisini sunma noktasında uzmanlarla yürüttüğümüz araştırmalarımızı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

ABD basınında yer alan bir haberde, Suudi Arabistan’da bir anket çalışması yapıldığı ve ankete katılan kadınların yüzde 74’ünün “yalnızca kadın yolcu taşımak istediklerini” belirttikleri ifade edildi.