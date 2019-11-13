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Uber’e Kaşıkçı boykotu

ABD’de bir televizyon programında konuşan Uber’in Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi’nin, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda işlenen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini “şoförsüz araç kazasına” benzetmesi üzerine sosyal medyada “Uber’i boykot edin (#BoycottUber)” etiketi hızla yayılmaya başladı.

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Washington Post gazetesinde Kaşıkçı’nın editörlüğünü yapan Karren Attiah, Twitter hesabından, Khosrowshahi’nin benzetmesine tepki göstererek, “Herkesin Uber’in CEO’sunun burada söylediklerine dikkat etmesini istiyorum” ifadesini kullandı. Attiah, “#BoycottUber” etiketiyle, “Uber kullanan herkes onun sözlerindeki anlamları dikkate almalıdır. Eğer Uber’in ana yatırımcılarından biri, bir kişiyi öldürürse bu çok önemli değil. Katil rejimin temsilcisi hala şirket yönetimindeki koltuğunu koruyabilir. Eğer zenginsen senin suçun ‘hata’ olur” mesajını paylaştı. 

 

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