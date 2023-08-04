Üç Türk Devlet Başkanının katıldığı zirve Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlendi

Türkmenistan Devlet Haber Ajansının (TDH) haberine göre, ilk defa düzenlenen zirve, geleneksel dostluk, iyi komşuluk ve hükümetler arası ilişkilerde yeni bir sayfa ve üç katılımcı ülkenin çıkarları, herkesin refahı ile uyumlu çok taraflı işbirliğinin daha da geliştirilmesi için sağlam bir temel olarak değerlendirildi.

Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan Devlet Başkanları Üçlü Zirvesi sonrası toplantının sonuçlarına ilişkin Ortak Deklarasyon kabul edildi.

- "ÜLKELERİMİZ ARASINDA KARŞILIKLI YARAR SAĞLAYAN İŞBİRLİĞİ BAŞARIYLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR"



Zirve sonrası Türkmenistan Dışişleri Bakanlığında üç ülkenin Dışişleri bakanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, üç ülkenin arasındaki işbirliğinin ve dostluğun daha da güçlendirilmesi için mevcut zirvenin önemli olduğunu söyledi.

Meredov, zirvenin gündeminde 3 ana maddenin yer aldığını aktararak, Amuderya Nehri'nin su kaynaklarının rasyonel kullanımı, enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi, ulaşım ve lojistik alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, ulaştırma işlemlerinin genişletilmesi şeklinde sıraladı.

Bölgenin tüm özel iklimsel ve coğrafi özelliklerinin korunması ve su kaynaklarının rasyonel kullanımı gibi temel konuların önemli sorunlardan olduğunu vurgulayan Meredov, "Bu bağlamda ülkelerimiz arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği başarıyla yürütülmektedir." dedi.

Türkmenistan'ın büyük doğal gaz kaynaklarının olduğunu aktaran Meredov, "Gaz ihracatının arzının çeşitlendirilmesi, aynı zamanda transit üretici ve tüketicinin çıkarları ile enerji dengesinin korunması bizim için temel ilkedir." dedi.

Meredov, ulaşım ve lojistik alanının üç ülke arasındaki işbirliğinin önceliklerinden olduğunun altını çizerek, zirvede Tacikistan-Özbekistan-Türkmenistan ulaşım koridorunun oluşturulmasının ve bu alandaki fiyatların belirlenmesinin, ulaşım koridorunun etkinliğinin artırılması yönünde atılacak adımların detaylı ele alındığını kaydetti.

- ZİRVENİN SONUÇLARI, BÖLGESEL İŞBİRLİĞİNİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK



Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin, ağırlıklı olarak 3 ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere değindi.

Orta Asya ülkeleri arasında özel sektör temsilcilerinin birbiriyle ilişkisinin önemine işaret eden Muhriddin, zirvede ele alınan ulaşım sektöründe işbirliğine ilişkin 3 ülkenin ilgili acentelerinin katılımıyla bu yıl sonuna kadar müzakerelerin yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, zirvenin sonuçlarının bölgesel işbirliğinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

İlk kez yapılan zirve için üst düzeyde hazırlıkların gerçekleştirildiğini anlatan Saidov, özellikle dışişleri bakanları düzeyinde çevrim içi görüşmeler yapıldığını, 3 ülkenin uzmanları düzeyinde de çok sayıda toplantı düzenlendiğini kaydetti.