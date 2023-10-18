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Dünya

Uçak devinden Türkiye sinyali: 100 yıl boyunca büyüteceğiz

Yerli savunma sanayisinde yüzde 80 yerlilik oranı yakalayan Türkiye'nin savunma firması TUSAŞ ile Kahramanmaraş'ta yüksekokul açmak için imza atan uçak devi Airbus, işbirliği için yeni sinyaller verdi. Türkiye'ye yatırımlarının süreceği mesajını veren uçak devi Airbus'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Bölge ve Satış Başkanı Wouter van Wersch, 'Airbus, önümüzdeki 100 yıl boyunca da güçlü ortaklığımızı büyütmeye devam etme konusunda tamamen kararlıdır.' dedi.

18 Ekim 2023 Çarşamba 14:24 - Güncelleme:
Uçak devinden Türkiye sinyali: 100 yıl boyunca büyüteceğiz
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Airbus Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Bölge ve Satış Başkanı Wouter van Wersch Türkiye'ye yönelik yatırımlarına ve deprem bölgesine yönelik katkılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

UÇAK DEVİNDEN TÜRKİYE'YE SİNYALİ

Wersch, Türkiye'nin, son 10 yılda Türk Hava Yolları (THY) ve Türk tedarik zincirinin başarılı büyümesi sayesinde sektörde önemli küresel oyunculardan biri haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'ye yatırımlarının süreceği mesajını veren Wersch, "2030 yılına kadar, 2018 yılında kendimize hedef olarak belirlediğimiz 5 milyar dolarlık kümülatif harcamayı aşacağız. Yalnızca geçen yıl Türkiye'de 500 milyon dolara yakın harcama yaptık." dedi.

Wersch, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğü ve yol açtığı yıkımın yüreklerini burktuğunu belirterek, kendilerinin de gerekli desteği sağladıklarını ve yardımlarda bulunduklarını dile getirdi.

Yüksekokulun da bunlardan biri olduğuna işaret eden Wersch, şunları söyledi:

"Bugün imzalanan anlaşmayla Airbus olarak bölge halkına verdiğimiz desteği daha da güçlendirmeyi hedefliyor ve bu eğitim okulunun havacılık alanında kariyer yapmak isteyen gençlere bir umut ışığı olmasını umuyoruz. Airbus, önümüzdeki 100 yıl boyunca da güçlü ortaklığımızı büyütmeye devam etme konusunda tamamen kararlıdır."

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