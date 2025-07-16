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Dünya

Uçak kaçırıldı, hava sahası kapatıldı: Kanada'yı karıştıran olay!

Kanada'nın Vancouver kentindeki uluslararası havalimanında özel bir uçağın kaçırılması, hava sahasının geçici olarak kapatılmasına neden oldu.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:17 - Güncelleme:
Uçak kaçırıldı, hava sahası kapatıldı: Kanada'yı karıştıran olay!
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Kanada'da özel bir uçağın kaçırılması, hava sahasının geçici olarak kapatılmasına yol açtı.

CBC News'ün haberine göre, polis yetkilileri, kaçırılan küçük bir yolcu uçağının Vancouver Uluslararası Havalimanı'na indiğini, uçakta bulunan bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

CBC'ye konuşan tanıklardan Paul Heeney, uçağın daireler çizerek havada döndüğünü aktardı.

Öte yandan havalimanından yapılan yazılı açıklamada, bu olay nedeniyle uçak iniş ve kalkışlarının 39 dakika boyunca durdurulduğu belirtildi.

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