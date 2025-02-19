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Dünya

Uçak kazası sonrası ABD'lilerin hava yolculuğuna güvenleri azaldı

ABD'nin başkenti Washington'da helikopterle uçağın çarpıştığı kaza sonrası ülkede yapılan anket, ABD'lilerin hava yolculuğuna güvenlerinin azaldığını gösterdi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 18:32 - Güncelleme:
Uçak kazası sonrası ABD'lilerin hava yolculuğuna güvenleri azaldı
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Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ortak ankette, hava yolculuğu emniyeti konusunda güven duyan ABD'lilerin oranının 2024'e kıyasla yüzde 7 azaldığı gözlemlendi.

6-10 Şubat tarihlerinde yapılan ankette, hava yolculuğunun güvenli olmadığını düşünen ABD'lilerin oranının yüzde 12'den yüzde 20'ye yükseldiği ortaya konuldu.

Ankete göre, ABD'lilerin yaklaşık üçte ikisi, yürümenin ya da araba kullanmanın güvenli ulaşım biçimleri olduğunu düşünüyor, ancak yalnızca yarısı metro veya hafif raylı sistemin güvenli olduğunu söylüyor.

BAŞKENT WASHİNGTON'DAKİ UÇAK KAZASI

ABD Federal Havacılık İdaresi, 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait bir yolcu uçağıyla "Black Hawk" tipi bir askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu.

Kazanın görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyada yayılmaya başlamıştı.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

Daha önce, hayatını kaybeden 67 kişiden 55'inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

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