Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının düşmeden önceki son görüntüleri bir yolcu tarafından kayıt altına alındı. Görüntüde yolcunun kazadan dakikalar önce kelime-i şehadet getirdiği görüldü. Oksijen maskelerinin açıldığı uçakta yolcuların kemerlerini bağlaması ve koridorda durmamaları talimatının verildiği duyuldu.

ŞU ANA KADAR 32 KİŞİ KURTARILDI

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine giden 5'i mürettebat 67 kişinin bulunduğu Azerbaycan Hava Yolları'na ait J2-8243 sefer sayılı "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, bugün Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. AZAL'dan yapılan açıklamaya göre düşen uçaktan 14'ü Azerbaycan vatandaşı olmak üzere 32 kişi kurtarıldı.

MERMİ İZLERİNE BENZER DELİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyaya düşen bir videoda yolcu uçağın kuyruk bölümünde mermi izlerine benzer deliklerin olması dikkat çekti.

ALİYEV: ÇEŞİTLİ SENARYOLAR VAR

Medya ve sosyal medyada uçağın kaza anına ait görüntülere işaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bunu herkes görüyor. Ancak kazanın nedenleri henüz belli değil. Çeşitli senaryolar var, ancak şu anda bu konuda konuşmak için erken" dedi.

Konunun tüm detaylarıyla araştırılması gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Başsavcılık tarafından ceza soruşturması başlatılmıştır. Azerbaycan kamuoyu hem komisyonun çalışmaları hem de soruşturmanın ilerleyişi hakkında düzenli olarak bilgilendirilecektir" dedi.