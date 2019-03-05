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Uçak krizi sonrası Hindistan'dan çarpıcı itiraf: Savaş çıkarsa 10 günlük cephanemiz var

2018'de askeri bütçesini 45 milyar dolar olarak bildiren Hindistan, yarın bir savaş çıksa sadece 10 gün yetecek kadar cephanesi olduğunu açıkladı. Hindistan Meclisi Daimi Savunma Komitesi üyesi Gaurav Gogoi, ise teçhizatın yüzde 68'inin eski olduğunu söyledi.

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Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Hindistan Meclisi Daimi Savunma Komitesi üyesi Gaurav Gogoi, askeri teçhizatlarının yüzde 68'inin eski olduğunu söyledi. Gogoi, "Ordumuz modern cephaneden yoksun ama 21. Yüzyıl düzeyinde askeri operasyonlar düzenlemek zorunda kalıyor" dedi. Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan Keşmir gerilimi sonrası, iki nükleer gücün askeri kapasiteleri gündeme gelmişti. "Hint pilot, tek parça geri döndü ancak Sovyet döneminden kalma ihtiyar uçağı onun kadar şanslı değildi" yorumları yapıldı.
 
PAKİSTAN'IN GÜCÜ HİNDİSTAN'IN İKİ KATI
 
BBC'nin, New York Times'a dayandırdığı habere göre, Pakistan'ın askeri gücü Hindistan'ın iki katı. Hindistan'da bütçe yönetiminin yetersizliği ve silah alımı gibi konuların bürokrasiye takılması da orduyu zayıflatan başlıca sorunlar. Öte yandan deniz, kara ve hava güçleri de bir ortaklık değil rekabet içinde.
 
45 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ BÜTÇE
 
Hint yetkililer, 2018'de askeri bütçesini 45 milyar dolar olarak açıkladı. Ancak Hindistan'ın bu bütçenin önemli bir kısmını 1.2 milyon aktif görevdeki askerin maaş ve emekliliğine ayırması sonucu cephanenin yenilenmesi için kullanılabilecek para 14 milyar dolarla sınırlı. Ordunun modern silahlar alması için asker kapasitesini azaltması da o kadar kolay değil. Hindistan ordusunun yarattığı iş imkanları, kronikleşen istihdam sorununa bir çare olarak da görülüyor.

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