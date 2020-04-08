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Dünya

Kardeş ülke Katar'dan İtalya'ya büyük yardım: Uçaklar havalandı

Kardeş ve dost ülke Katar, yeni tip koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleye destek amacıyla İtalya'ya 2 sahra hastanesi gönderdi. Tıbbi yardımın ilk partisinin iki askeri uçakla gönderildiği bildirildi. Katar bu hafta içinde İtalya'ya 2 askeri uçak daha yollayacak.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 07:15 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 07:15
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Katar haber ajansı QNA'ya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İtalya'ya tıbbi yardımda bulunulması için talimat verdi.

İki sahra hastanesinden oluşan tıbbi yardımın ilk partisinin, Katar Hava Yolları'na ait iki askeri uçakla gönderildiği ve bugün İtalya'ya ulaşmasının planlandığı ifade edildi.

Biri 5 bin 200, diğeri 4 bin metrekarelik alana kurulacak iki hastanenin her birinin bin yatak kapasiteli olacağı belirtilen açıklamada, hastanelerin Kovid-19 hastalarının tedavisi için modern teknik cihaz ve ekipmanlarla donatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, İtalya'ya yönelik tıbbi yardım kapsamında perşembe günü iki askeri uçağın daha gönderileceği aktarıldı.

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