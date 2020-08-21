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Dünya

Uçakta zehirlenen Putin'İn muhalifi Navalnıy'a destek gösterisi

Rusya'da toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif aktivist Aleksey Navalnıy'a destek amaçlı gösteri düzenlendi.

AA21 Ağustos 2020 Cuma 00:26 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 00:26
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasının önünde yapılan gösteriye onlarca kişi katıldı.

Putin karşıtı sloganların atıldığı eylem sırasında bazı protestocuların gözaltına alındığı iddia edildi.

Öte yandan St.Petersburg, Novosibirks, Perm, Murmansk ve Omsk şehirlerinde de benzer gösteriler düzenlendi.

- Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası

Kremlin yönetimine muhalif Aleksey Navalnıy, bugün sabah saatlerinde Rusya'nın Omsk kentinde toksik zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Omsk şehrindeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Navalnıy'ın komada olduğunu belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Navalnıy'ın yurt dışında tedavi görmesiyle ilgili talep gelirse acilen dikkate alınacak." demişti.

Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi ve Navalnıy'ın şahsi doktoru Anastasiya Vasilyeva da Navalnıy'ın Avrupa'daki zehir merkezine nakledilmesi için gerekli belgelerin verilmesi konusunda desteğin sağlanmasını beklediklerini dile getirmişti.

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