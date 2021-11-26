Üçlü görüşme öncesi Azerbaycan'dan iyi niyet adımı

AA 26 Kasım 2021 Cuma 12:12 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 12:13

Ermenistan ve Rusya ile üçlü görüşme öncesinde Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, gözaltında bulunan 2 Ermeni asıllı vatandaşın ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, iade edilen kişilerden birinin, 16 Kasım'da Ermenistan'ın provokasyonları sonucu sınırda yaşanan çatışmalarda alıkonulan askerlerden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, askerin yaralı yakalandığı, bu süre zarfında tedavisinin yapıldığı aktarıldı.

İade edilen diğer kişinin ise Ağdam ili istikametinde yolunu kaybederek Azerbaycan askerlerinin bulunduğu bölgeye girerken yakalanan sivil vatandaş olduğunu ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Soçi'de bir araya gelecek.