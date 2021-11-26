İSTANBUL 15°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2021 Cuma / 21 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,134
  • EURO
    13,6722
  • ALTIN
    705.017
  • BIST100
    1781.19
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Üçlü görüşme öncesi Azerbaycan'dan iyi niyet adımı
Dünya

Üçlü görüşme öncesi Azerbaycan'dan iyi niyet adımı

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'yla üçlü görüşme öncesinde 2 Ermeni vatandaşı iade etti.

AA26 Kasım 2021 Cuma 12:12 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 12:13
ABONE OL

Ermenistan ve Rusya ile üçlü görüşme öncesinde Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, gözaltında bulunan 2 Ermeni asıllı vatandaşın ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada, iade edilen kişilerden birinin, 16 Kasım'da Ermenistan'ın provokasyonları sonucu sınırda yaşanan çatışmalarda alıkonulan askerlerden biri olduğu belirtildi.

Açıklamada, askerin yaralı yakalandığı, bu süre zarfında tedavisinin yapıldığı aktarıldı.

İade edilen diğer kişinin ise Ağdam ili istikametinde yolunu kaybederek Azerbaycan askerlerinin bulunduğu bölgeye girerken yakalanan sivil vatandaş olduğunu ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün Soçi'de bir araya gelecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.