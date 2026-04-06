İsrail merkezli Israel Defense News, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleşen üçlü zirveyi mercek altına aldı. Zirvede Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara bir araya geldi.

"TÜRKİYE YENİ DÖNEMİN MİMARI"

Haberde, Türkiye'nin süreçte oynadığı kritik rol özellikle vurgulandı.

Ankara'nın "kilit arabulucu" konumunda olduğu belirtilerek, zirvenin Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından Kiev ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasında önemli bir diplomatik adım olduğu ifade edildi.

Israel Defense News, Türkiye'nin bu yeni dönemin mimarı konumunda olduğuna dikkat çekti.

Zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam'a giderek görüşmeye başkanlık etmesi de öne çıkarıldı.

Haberde, bu adımın Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu güçlendirdiği ve diplomatik mesaj taşıdığı belirtildi.

İsrail basını, zirvenin yalnızca bir diplomatik temas olmadığını, aynı zamanda Türkiye için bölgedeki etkisini artırma fırsatı sunduğunu vurguladı.

Aralık 2024'ten bu yana Hakan Fidan'ın bölgede istikrarı sağlamak, düzensiz göçmenlerin geri dönüşünü hızlandırmak ve terörle mücadele amacıyla Suriye ile yakın temas yürüttüğü de haberde aktarıldı.

ZİRVENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Zirvede Türkiye-Suriye iş birliği, yeniden yapılanma projeleri ve ekonomik kapasitenin geliştirilmesi başlıkları masaya yatırıldı.

Ocak 2025 itibarıyla geçerli anlaşmalar doğrultusunda Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu konusunun da değerlendirildiği bildirildi.

Ortak güvenlik tehditleri, Ukrayna'daki savaşın bölgeye etkileri ve Lübnan'daki gelişmeler de görüşmelerin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

"YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Haberde, Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Suriye ile ilişkilerini sürdürebilen nadir aktörlerden biri olduğu vurgulanarak, geçmişteki Astana anlaşmalarında olduğu gibi bir köprü işlevi gördüğü ifade edildi.

Zirve için ise "Orta Doğu'da yeni bir dönemin başlangıcının sembolü" yorumu yapıldı.