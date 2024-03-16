Irak'ın terör örgütü PKK'yı yasaklı örgüt ilan edip, Türkiye ile ortak mücadele kararı aldığı Bağdat'taki kritik zirve, bölge için kilometre taşı olacak.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Bağdat'ta katıldığı güvenlik zirvesinin arka planını yazdı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan haber/analizi şöyle:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Mit Başkanı İbrahim Kalın'ın Bağdat'taki katıldığı Irak'taki güvenlik zirvesi sonrası açıklanan bildiri yakın tarihimizde terörle mücadele konusunda atılan en önemli adım oldu. Zirvede ilkler yaşandı. Irak ilk kez terör örgütü PKK'yı 'yasaklı örgüt' olarak ilan etti. Irak Güvenlik Konseyi'nin kararı ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. PKK ile ortak mücadeleden ilk kez söz edildi. PKK'nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef aldığı ilk kez Irak tarafından kabul edildi.

KARARLILIK VURGULANDI

ABD'nin Irak'tan çekilmeyi tartıştığı bir dönemde Türkiye-Irak güvenlik zirvesi yapıldı. ABD'nin çekilmesinden kaynaklı boşluğu doldurması da hedeflenen zirve, sonuçları itibarıyla da her iki ülke için önemli kazanımları beraberinde getirdi. Konuştuğum güvenlik ve diplomatik kaynaklar zirvenin bu anlamda çok önemli olduğunu ifade etti. Fidan, Güler ve Kalın ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun da katıldığı geniş kapsamlı güvenlik zirvesinde Türkiye, PKK terör örgütüne karşı başlattığı mücadeledeki kararlılığını ve temel parametrelerini tek tek anlattı.

IRAK SÖZ VERDİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Türkiye, tarihinde ilk kez terör örgütü PKK'yı, "yasaklı ve mücadele edilmesi gereken bir örgüt" olarak Irak devletinin kayıtlarına geçirtti. Irak'ın "yasaklı ve güvenlik tehdidi" olarak ilan etmesinin doğal olarak pratik sonuçları olacak. PKK'nın faaliyetleri artık açıktan yapılamayacak. Irak merkezi hükümeti PKK faaliyetlerini yasaklı örgüt kapsamında değerlendirerek, her türlü faaliyetlerini takip edecek. Terör kampları dahil, STK'lar artık rahat faaliyetlerini sürdüremeyecek. Diplomatik ve güvenlik kaynakları bunun etkilerinin Suriye'de de görüleceği görüşünde. PKK'ya karşı ortak mücadeleden ilk kez bahsedildi. Yani Türkiye ve Irak hem askeri hem de istihbarı anlamda işbirliği yapacak, Ankara- Bağdat iletişim hattı 7/24 açık olacak.

İLK KEZ PAYLAŞTI

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kararı ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Bu Dünya kamuoyuna zirvenin sonuçlarının aynı zamanda hem bağlayıcılığını gösteriyor. Aynı zamanda ABD, İran gibi muhataplara da açık kaynaklardan iletilmiş oldu.

ÖNLEM KONUŞULDU

PKK'nın Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef aldığı Irak makamlarınca resmi olarak kabul edildi. Çünkü bildirinin 5. maddesinde şu ifade net olarak yer aldı: "Taraflar, Irak topraklarını kullanarak Türkiye'yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare etti." Konuştuğum kaynaklar, bu maddede dile getirilen hususun Irak üzerinden PKK eliyle Suriye'deki YPG/SDG/PYD'ye ye lojistik ve insan aktarılmışına da etkileyeceğini ifade etti.

ORTAK MEKANİZMA

Başta güvenlik olmak üzere ticaret, ulaştırma gibi konularda ortak mekanizmalar kurulacak, bunlar doğrudan bakan düzeyinde olacak. Mekanizma süreklilik arz edecek ve bu konuda somut adımlar atma yetkisi olacak.

IKBY VE HAŞDİ ŞABİ DE MASADA

Güvenlik zirvesine Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı ve ve IKBY İçişleri Bakanı katıldı. İki temsiliyet de Irak'taki tüm tarafların geniş konsesüne işaret ediyor. Çünkü Haşdi Şabi örgütü on binlerce silahlı adamı olan ve ağırlıklı Şii grup. Irak'taki kontrolü önemli ölçüde sağlıyorlar. IKBY yönetiminin de masada olması Erbil'in PKK'yla mücadelede ikna olduğu anlamı taşıyor. Barzani'nın kontrol ettiği Kürt bölgesi de bildiriye onay verdi. Diplomatik kaynaklar Süleymaniye'yi kontrolünde tutan KYB ile sorunların devam ettiğini ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN NİSANDA IRAK'TA

Sonuç bildirisindeki Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin paragrafın tamamen Irak makamlarının isteği üzerine metne konulduğu belirtildi. Bağdat'ın bu talebi Erdoğan'ın ziyarete verdiği öneme işaret ediyor. Çünkü Cumhurbaşkanı düzeyinde Turgut Özal'dan bu yana ilk kez bir ziyaret gerçekleşiyor. Erdoğan Başbakan olarak en son 2011 yılında Bağdat'a gitmişti ancak Cumhurbaşkanı olarak bu ilk ziyaret olarak kayıtlara geçecek. Erdoğan'ın ziyaretinin yerel seçimden hemen sonra nisan içinde gerçekleşmesi bekleniyor.