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Dünya

UCM Başsavcısı Han son 18 ayda toplanan delil sayısını açıkladı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, mahkemenin son 18 ayda, kuruluşundan bu yana geçen 20 yılda topladığından daha fazla delil ve bilgi topladığını bildirdi.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 14:35 - Güncelleme:
UCM Başsavcısı Han son 18 ayda toplanan delil sayısını açıkladı
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UCM'nin 23. Roma Statüsü Taraf Devletler Toplantısı'nda konuşan Han, Mahkemenin son dönemde yoğun bir çalışma temposunda olduğunu belirtti.

Han, "UCM tarihinde savcılığına en fazla delil ve belge son 12 ayda geldi. Son 18 ayda, 20 yılda toplanandan daha fazla delil toplandı. Sivil toplum kuruluşları, mağdurlar ve kurbanlar, Roma Statüsü'nün 15. Maddesi kapsamında çok sayıda belge ve delil sundu." dedi.

Mahkemenin son yıllarda çalışma kapasitesinin ve hızının arttığını vurgulayan Han, "Mahkemede hali hazırda bulunan 30 tutuklama emrinin 18'i son 3 yılda çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Savcılık Ofisinin 2022'den bu yana çok ciddi şekilde kapasitesini arttırdığını anlatan Han, mağdurlara daha fazla yardım etmek ve acılarını azaltmak için çalıştıklarını vurguladı.

- "HUKUK, HERKESE EŞİT UYGULANMALI"

Son dönemde UCM üyesi ülkelerden çok sayıda soruşturma talebi aldıklarına işaret eden Han, en son talebin geçen hafta Afganistan'daki kadınlara yönelik suçlar için geldiğini aktardı.

Han, "Hukuk, herkese eşit uygulanmalı, dünyanın bir tarafındaki insanların sahip olduğu koruma diğer tarafındakilerden farklı değildir. Bir arada çalışırsak ve birlikte hareket edersek mahkemenin amacını ve Roma Statüsü'nde verilen görevleri daha iyi yerine getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

UCM'nin en yüksek denetim ve yasama organı olan Taraf Devletler Toplantısı'nda, mahkemenin işleyişi, bütçesi, idari konuları ve çalışma prensipleri ele alınıyor.

Toplantının 5 Aralık Perşembe günü öğleden sonraki oturumunda, mahkemenin taraf devletlerle işbirliği konuları görüşülecek.

2-7 Aralık'ta Lahey'deki Dünya Forumu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya UCM'ye taraf ülkelerin temsilcileri katılıyor.

  • UCM Başsavcısı Kerim Han
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