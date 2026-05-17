UCM'den İsrail'e yeni hamle: 5 üst düzey isme yakalama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli 5 üst düzey isim hakkında gizlice yakalama kararı çıkardığı iddia edildi.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 12:43 - Güncelleme:
Haaretz gazetesine konuşan diplomatik bir kaynak, yakalama kararı çıkarılan isimlerden üçünün siyasetçi, ikisinin ise askeri yetkili olduğunu belirtti.

Diplomatik kaynak, Lahey merkezli mahkemenin yakalama kararlarını ne zaman çıkardığının bilinmediğini aktardı.

Daha önce Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran UCM'den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu iddianın doğrulanması halinde UCM'nin hakkında yakalama kararı çıkardığı İsrailli yetkili sayısı 7'ye yükselmiş olacak.

İsrail basınında daha önce UCM savcılarının İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında dava açmayı düşündüğüne ilişkin haberler çıkmıştı.

- NETANYAHU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama emri çıkardığını duyurmuştu.

Macaristan hükümeti, Netanyahu'nun resmi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada UCM'den ayrılma kararı aldığını açıklamıştı.

Roma Statüsü'ne göre çekilme, BM Genel Sekreteri'ne yapılan bildirimden bir yıl sonra yürürlüğe giriyor. Bu süre içinde Macaristan'ın yükümlülüklerini sürdürmesi ve gerektiğinde tutuklama emrini uygulaması gerekiyor.

