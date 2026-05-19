19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Dünya

UCM'nin kararı Tel Aviv'i çıldırttı! İsrailli bakandan ''sürgün'' tehdidi

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısının kendisi hakkında gizli tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulunduğunu iddia ederek, buna karşılık işgal altındaki bir Filistin köyündekiler için derhal sürgün emri çıkaracağını söyledi.

AA19 Mayıs 2026 Salı 14:13 - Güncelleme:
Haaretz gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Bakan Smotrich, UCM Başsavcısının kendisi hakkında gizli bir uluslararası tutuklama kararı talebinde bulunduğu bilgisinin dün gece kendisine ulaştığını iddia etti.

Smotrich, bunun üzerine işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Han el-Ahmar köyünde yaşayan Filistinli Bedeviler için derhal sürgün emri imzalayacağını ifade etti.

"Eller Lahey'in elleri, ama ses Filistin yönetiminin sesi. Bu örgüt bir savaş başlattı ve bir savaş alacak. Ben boyun eğen bir Yahudi değilim." ifadelerini kullanan Smotrich, kararın arkasında olduğunu öne sürdüğü Filistin yönetimini tehdit etti.

UCM'yi de tehdit eden Smotrich, "Başbakan, Savunma Bakanı ve Maliye Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmak bir savaş ilanıdır ve bir savaş ilanı karşısında biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

Haaretz gazetesinin 17 Mayıs'taki haberinde, 3'ü siyasetçi, 2'si askeri yetkili olmak üzere 5 İsrailli üst düzey isim hakkında UCM tarafından gizlice tutuklama emri çıkarıldığı iddia edilmişti.

Daha önce Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran UCM'den 5 kişiyle ilgili söz konusu tutuklama emrine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu iddianın doğrulanması halinde UCM'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrailli yetkili sayısı 7'ye yükselmiş olacak.

