UCM'nin kararı Tel Aviv'i çıldırttı! İsrailli bakandan ''sürgün'' tehdidi

Haaretz gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Bakan Smotrich, UCM Başsavcısının kendisi hakkında gizli bir uluslararası tutuklama kararı talebinde bulunduğu bilgisinin dün gece kendisine ulaştığını iddia etti.

Smotrich, bunun üzerine işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Han el-Ahmar köyünde yaşayan Filistinli Bedeviler için derhal sürgün emri imzalayacağını ifade etti.

"Eller Lahey'in elleri, ama ses Filistin yönetiminin sesi. Bu örgüt bir savaş başlattı ve bir savaş alacak. Ben boyun eğen bir Yahudi değilim." ifadelerini kullanan Smotrich, kararın arkasında olduğunu öne sürdüğü Filistin yönetimini tehdit etti.

UCM'yi de tehdit eden Smotrich, "Başbakan, Savunma Bakanı ve Maliye Bakanı hakkında tutuklama emri çıkarmak bir savaş ilanıdır ve bir savaş ilanı karşısında biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz." ifadesini kullandı.

Haaretz gazetesinin 17 Mayıs'taki haberinde, 3'ü siyasetçi, 2'si askeri yetkili olmak üzere 5 İsrailli üst düzey isim hakkında UCM tarafından gizlice tutuklama emri çıkarıldığı iddia edilmişti.

Daha önce Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran UCM'den 5 kişiyle ilgili söz konusu tutuklama emrine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu iddianın doğrulanması halinde UCM'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrailli yetkili sayısı 7'ye yükselmiş olacak.