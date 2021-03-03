UCM'nin Libya'da savaş suçu işlemekle suçladığı Hafter'e bağlı milis komutan, otomobil şirketini bastı

AA 03 Mart 2021 Çarşamba 13:35 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 13:35

Libyalı aktivistlerin sosyal medyada yayınladıkları görüntülere göre, 2017'de UCM'nin savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama emri çıkardığı Verfelli, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki Bingazi kentinde bulunan bir otomobil şirketini basarak darmadağın etti.

Yanındaki silahlı milislerden birinin kaydettiği anlaşılan videoda, Verfelli ve beraberindekilerin, "Hafter milislerine pahalı yedek parça sattığı" gerekçesiyle ofisteki eşyaları tahrip ederek camları kırdığı görülüyor.

Görüntüde ayrıca Verfelli'nin, halihazırda yurt dışında bulunan şirket sahibini döndüğünde öldürmekle tehdit ederek, "Sömürgeci tüccarların sonu budur." dediği anlaşılıyor.

- Hafter'in kontrolündeki bölgelerde hukuk yok

Libyalı aktivistler sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda söz konusu görüntüleri kınayarak, Verfelli'nin bu hareketinin Hafter kontrolündeki bölgelerde devletin, kurumlarının ve hukukun işlemediğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.

UCM, Verfelli hakkında "savaş suçu işlediği, Bingazi'nin farklı bölgelerinde 33 kişiyi öldürdüğü ve 6 kişiyi yargısız infaz ettiği" gerekçesiyle 2017 yılında yakalama emri çıkarmıştı.

Avrupa Birliği de Eylül 2020'de Libya'da insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 oluşum ile Verfelli ve diğer bir kişiyi yaptırım listesine almıştı.