Ücretsiz metro kartıyla fişleme

İnternet devi Tencent tarafından geliştirilen teknoloji, 60 yaş üstü kişilere yüzlerini taratarak sisteme kaydolmaları karşılığında Shenzhen’deki metro istasyonlarına ücretsiz girmelerini sağlıyor. Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua tarafından duyurulan girişimin diğer yaş gruplarına da yayılması bekleniyor. Çin’de kullanılan yüz tanıma teknolojisi, mahremiyet savunucularının yanı sıra Çin’in sosyal paylaşım ağı Weibo kullanıcıları tarafından daha önce eleştirilmişti. Çin’in yaygın gözetleme ağı 170 milyondan fazla kapalı devre kamera sistemini içeriyor ve kameralar yüzleri gizlendiğinde bile kişileri tanımlamak için yapay zekayı kullanıyor.