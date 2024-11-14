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Dünya

UFO açıklaması: Evrende yalnız değiliz

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) eski yetkililerinden Luis Elizondo, ABD Temsilciler Meclisi komitesinde 'tanımlanamayan uçan cisim'lere (UFO) ilişkin 'Evrende yalnız değiliz.' iddiasında bulundu.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
UFO açıklaması: Evrende yalnız değiliz
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ABD basınındaki haberlere göre, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi, Washington'da "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP), Gerçeği Ortaya Çıkarmak" başlıklı bir oturum düzenledi.

Son yıllarda UFO'larla ilgili iddiaları yüksek sesle dile getiren eski Pentagon yetkililerinden Elizondo, oturumda bir araya gelen temsilcilere, "UAP gerçektir. Aşırı gizlilik sadık devlet memurlarına, askeri personele ve halka karşı ciddi suistimallere yol açıyor. Tüm bunlar evrende yalnız olmadığımız gerçeğini gizlemek için yapıldı." iddiasında bulundu.

Elizondo, ABD'nin UAP diye adlandırdığı UFO'ların gerçek olduğunu belirterek, daha önce gizli bir Pentagon programının parçası olarak UFO'ları araştırdığını öne sürdü.

Hükümetin UFO'lar hakkındaki çalışmalarının çoğunun halen gizli olduğunu belirten Elizondo, "Bizim hükümetimiz ya da başka bir hükümet tarafından üretilmeyen gelişmiş teknolojiler dünyanın dört bir yanındaki hassas askeri tesisleri izliyor." ifadelerini kullandı.

Oturumda, Elizondo'ya dünyanın dört bir yanındaki hassas askeri tesisleri izlediği görülen bazı "gelişmiş teknolojilerin" uzaylılar ya da özel şirketler tarafından işletilip işletilemeyeceği soruldu. Elizondo ise "Belki ikisi de." şeklinde cevap verdi.

Elizondo, hükümet içindeki bazı kişilerin UFO'lar hakkında konuşanlara karşı misilleme yaparak onları taciz ettiğini ya da güvenilirliklerini yok etmeye çalıştığını söyledi.

Eski Pentagonlu yetkili, Kongre'yi ve ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetimini, UAP programları konusunda daha şeffaf olmaya çağırdı.

- "UFO'LAR, İNSAN OLMAYAN BİR ÜST ZEKANIN KANITI" VURGUSU

ABD Donanmasından emekli Tuğamiral Tim Gallaudet de Elizondo'nun söylemini destekleyen açıklamalarda bulundu.

İnsan dışı zeka ve onların bilinmeyen teknolojilerinin evrendeki tek gelişmiş zekanın insanoğluna ait olmadığını belirten Gallaudet, ABD halkının UFO'larla ilgili bilgiye sahip olma hakkı olduğunu vurguladı.

Gallaudet, UFO'ların insan olmayan bir üst zekanın kanıtı olduğuna inandığını kaydetti.

- "HÜKÜMET, UFO RAPORLARINI GİZLİ TUTMAK İÇİN PROGRAM OLUŞTURDU" İDDİASI

Oturumda konuşan gazeteci Michael Shellenberger, hükümetin UAP'ler hakkında bildikleri konusunda şeffaf olmadığına, ordu ve istihbarat birimleri içindeki unsurların operasyonlarını Kongre'ye bildirme konusunda anayasal görevlerini ihlal ettiklerine dair giderek artan sayıda kanıt bulunduğunu ifade etti.

Shellenberger, ABD hükümeti içinde "Immaculate Constellation (Kusursuz Takımyıldızı)" olarak bilinen bir gizli program oluşturulduğunu öne sürdü. Shellenberger, gizli programın tek amacının askeri personelden UAP raporlarını toplamak, bunları hükümetin ve ordunun geri kalanından uzakta saklı tutmak olduğunu iddia etti.

ABD hükümetinin UAP'ler hakkında açıkladığından çok daha fazlasını biliyormuş gibi göründüğünü vurgulayan Shellenberger, "Ancak ABD hükümetinin bildiği her şeyi açıkladığına inananlar bile Kongre'nin daha fazla şeffaflık taleplerine itiraz etmemelidir." diye konuştu.

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