UFO ve uzaylılar gizemi... CIA gizli dosyaların kapılarını açtı

star.com.tr 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:18 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 09:18

CIA, tanımlanamayan uçan cisimlerle ilgili verilerini, kamuoyuna açtı.

Teşkilatın paylaşıma açtığı belgeler, bilgi özgürlüğü aktivisti John Greenewald Jr. tarafından yönetilen 'The Black Vault' web sitesinde yayınlandı.

İndirilebilir arşiv, Greenewald'ın yıllar boyunca 10 bin bilgi edinme hakkı talebi göndermesinin ve binlerce sayfayı elle taramasının sonucunda hazırlandı. Web sitesine, 2,2 milyondan fazla sayfa yüklendi.

Raporların bazıları on yıllar öncesine dayanıyor. CIA, belgelerin ABD hükümetinin UFO olarak adlandırdığı Tanımlanmamış Hava Olayları (UAP) ile ilgili, her şeyi kapsadığını iddia ediyor. Ancak The Black Vault, CIA'nın iddiasını doğrulamanın bir yolu olmadığını söylüyor.

Black Vault'un bir blog gönderisinde, CIA'nın daha önce yayınlanmış kayıtları da yer alıyor.

Belgeler, küçük bir Rus şehrinde gizemli bir patlamanın da yer aldığı, esrarengiz bir olay da dahil, açıklanamayan temaslarla ilgili birçok veri içeriyor.

star.com.tr