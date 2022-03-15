Uganda: Devlet Başkanı Museveni'nin orgeneral oğlu ordudan ayrılmadı

AA 15 Mart 2022 Salı 15:58 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 15:59

UPDF Sözcüsü Kulayigye, Kainerugaba'nın emekli olduğunu duyurması sonrası Uganda merkezli Sunday Monitor gazetesine açıklama yaptı.

Kulayigye, Orgeneral Kainerugaba'nın ordudan emekli olmadığı bilgisini paylaştı.

Bu arada, Kainerugaba'nın dün Ruanda'ya resmi ziyaret düzenlemesi ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile görüşmesi dikkati çekti.

- DEVLET BAŞKANI MUSEVENİ'NİN OĞLU ORDUDAN AYRILDIĞINI DUYURDU

Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba (47), 8 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük ordusu olan şanlı ordumda 28 yıllık hizmetten sonra emekliliğimi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Ben ve askerlerim çok şey başardık! Uganda'nın tüm erkek ve kadınlarına sevgi ve saygı duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

1999'da orduya subay olarak katılan Kainerugaba, İngiltere, Mısır ve Güney Afrika'da çeşitli askeri eğitimlere katılan Kainerugaba, Ağustos 2012'de tuğgeneralliğe terfi etmiş ve Özel Kuvvetler Komutanlığına atanmıştı.

Kainerugaba, geçen sene Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görevlendirilmişti.

Orgeneral Kainerugaba'nın 1986'dan beri iktidarda olan 77 yaşındaki babası Devlet Başkanı Museveni'nin halefi olabileceği öne sürülüyor.



