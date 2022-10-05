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Dünya

Uganda Devlet Başkanın oğlu iki ülke arasında krize neden oldu: Özür dilediler

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, eski Kara Kuvvetleri Komutanı olan oğlu Muhoozi Kainerugaba'nın, Kenya ile ilgili açıklamaları sonrası özür mesajı yayımladı.

AA5 Ekim 2022 Çarşamba 17:30 - Güncelleme:
Uganda Devlet Başkanın oğlu iki ülke arasında krize neden oldu: Özür dilediler
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Devlet Başkanı Museveni, yazılı açıklamasında, sosyal medyada Uganda ordusunun Kenya'nın başkenti Nairobi'yi 2 haftada alabileceğine ilişkin "şakacı" paylaşımı sonrası Kenya'dan özür diledi.

Museveni, "Kenyalı kardeşlerimizden, önceki Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi'nin seçimlere dair yaptığı açıklamalar nedeniyle bizi affetmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

Sivil ya da ordu mensubu kamu görevlilerinin, Kenya'daki iç meselelere dair açıklama yapmalarının doğru olmadığına dikkati çeken Museveni, bu durumdan rahatsız olan Ugandalılardan da özür dilediğini belirtti.

Oğlunun gerçek anlamda bir Pan-Afrikanist olduğunu belirten Museveni, Kainerugaba'nın daha fazla katkı sağlayabileceği gerekçesiyle general rütbesine terfi ettirildiği bilgisini paylaştı.

Uganda Devlet Başkanı Museveni, Kainerugaba'yı, Kenya ile ilgili açıklamaları sonrası görevden almıştı.

Görevden alınan Kainerugaba, Twitter'da "Benim, ordumun ve bizim, Nairobi'yi ele geçirmemiz 2 hafta sürmeyecektir." ifadesini kullanmıştı.

Kainerugaba'nın sosyal medya paylaşımları sonrası Uganda Dışişleri Bakanlığından iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bir şekilde sürdürüleceği mesajı gelmişti.

Binlerce Kenyalının tepki göstermesinden saatler sonra, sömürgecilerin çizdiği sınırların bir anlam taşımadığını kaydeden Kainerugaba, iki ülkenin "Doğu Afrika'yı Büyük Yapmak" için birlikte çalışması gerektiğini belirtmişti.

Kainerugaba, daha önce de Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) destekleyici paylaşımlar yapmıştı.

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