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Dünya

Uganda güvenlik güçleri Bobi Wine'ın evini kuşattı

Uganda'da polis ve ordu, 'Bobi Wine' adıyla tanınan muhalif lider Robert Kyagulanyi'nin evini kuşattı.

AA14 Aralık 2021 Salı 13:24 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 13:24
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Kyagulanyi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kayunga bölgesine yerel seçim mitingi için yapacağı ziyaret öncesinde evinin ordu ve polis tarafından kuşatıldığını ifade etti.

Uganda basını, Kyagulanyi'nin evine çıkan tüm yolların barikatlarla kapatıldığını aktararak, muhalif liderin de evden çıkışına müsaade edilmediğini belirtti.

Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin de kampanya için aynı bölgeyi ziyaret etmesi planlanıyor.

Ulusal Birlik Platformu Başkanı Kyagulanyi, geçen yıl yapılan başkanlık seçimi sırasında da defalarca gözaltına alınmıştı.

  • Uganda
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