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Dünya

Uganda, isyancılarla mücadele etmek için Kongo'ya 1700 asker gönderdi

Uganda, isyancılarla mücadele etmek için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusuna 1700 asker konuşlandırdı.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 16:17 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:18
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Ulusal basındaki haberlere göre, Uganda, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grupla mücadele etmek için bölgeye 1700 asker gönderdi.

Özel kuvvetler, topçu ve zırhlı birliklerine mensup Ugandalı askerler, Watalinga bölgesinde bulunan Mukakati Köyü yakınlarına konuşlandı.

KDC'nin doğusunda son bir ayda yaşanan çatışmalardan dolayı yüzlerce kişi sınırı geçerek, Uganda'nın Bunagana bölgesine sığınmıştı.

Afrika'da en fazla mültecinin bulunduğu Uganda, ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 20 binin üzerinde Kongoluya ev sahipliği yapıyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

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