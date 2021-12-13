Uganda ordusu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sınır ötesi operasyon düzenledi

AA 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:17 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 12:18

Uganda basınındaki habere göre, askeri operasyonda KDC'nin doğusundaki Kuzey Kivu ve Doğu Kongo bölgeleri hedef alındı.

Askeri operasyonda ADF militanlarına ait kampların imha edildiği belirtildi.

Ordu Sözcü Yardımcısı Binbaşı Roland Kakurungu operasyon yapıldığını doğruladı ancak herhangi bir bilgi paylaşmadı.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı grup ADF'ye karşı Uganda ve KDC tarafından 30 Kasım'da ilk operasyon düzenlenmişti.

KDC'nin doğusunda son bir ayda yaşanan çatışmalardan dolayı yüzlerce kişi sınırı geçerek Uganda'nın Bunagana bölgesine sığınmıştı.

Afrika'da en fazla mültecinin bulunduğu Uganda, ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 20 binin üzerinde Kongoluya ev sahipliği yapıyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.