İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2022 Pazar / 15 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2398
  • EURO
    18,3252
  • ALTIN
    1007.11
  • BIST100
    3521.38
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uganda, savaş tazminatının 65 milyon dolarlık ilk taksitini ödedi
Dünya

Uganda, savaş tazminatının 65 milyon dolarlık ilk taksitini ödedi

Uganda hükümeti, komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) 325 milyon dolarlık savaş tazminatının ilk taksiti olan 65 milyon doları ödedi.

AA11 Eylül 2022 Pazar 14:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Nile Post'un haberine göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından KDC'nin Ituri bölgesini işgal ettiği ve silahlı gruplara destek olduğu gerekçesiyle hakkında savaş tazminatına hükmedilen Uganda, ilk taksit ödemesini gerçekleştirdi.

KDC Sözcüsü Patrick Muyaya, 5 taksit halinde ödenecek tazminatın 65 milyon dolarının alındığını doğruladı.

KDC, 1998 ile 2003 yılları arasındaki İkinci Kongo Savaşı'nda topraklarını işgal ettiği gerekçesiyle Uganda'dan 11 milyar dolar tazminat talep etmişti.

İki ülke, 2015 yılına kadar yapılan müzakerelerde savaş tazminatına ilişkin meblağda anlaşamamıştı.

UCM, Şubat 2022'de ölüm, yaralanmalar ve doğal kaynakların yağmalanmasından ötürü Uganda'yı 325 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.

  • Uganda
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • tazminat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.