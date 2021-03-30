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Dünya

Uganda'da 38 yaşındaki kadın yıllar sonra ilkokula başladı: Yeni küçük arkadaşlarımla eğitim görmek heyecan verici

Uganda'da 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Harriet Kanyago, öğretmen hayaline kavuşabilmek için yıllar sonra ilkokula başladı.

DHA30 Mart 2021 Salı 17:11 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 17:11
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Uganda'nın Budaka İlçesi'ndeki Mugiti kabasında yaşayanve 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Harriet Kanyago öğretmen olma hayalini gerçekleştirmek için 30 yıl sonra ilkokul sıralarına geri döndü.

Azminden vazgeçmeyen Kanyago, kendisinden 30 yaş küçük çocuklarla aynı sırada eğitim görüyor. NBS TV'de yer alan haberine göre Kanyago'nun ilkokul öğretmenliği yapmak istediği ve İngilizce öğrenmeye başladığını aktardı. Yerel medyaya konuşan Kanyago, " Çocuklarıma bakmam gerektiği için okumaya fırsat bulamadım. Çok şey kaybettim gibi gözükse de aslında kaybettiğim hiçbir şey yok. Yeni küçük arkadaşlarımla eğitim görmek heyecan verici" ifadelerine yer verdi.

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