İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2022 Pazartesi / 13 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5957
  • EURO
    18,5571
  • ALTIN
    998.944
  • BIST100
    4216.98
Dünya

Uganda'da ADF'ye operasyon

Uganda'nın, komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri'ne (ADF) operasyon düzenlediği bildirildi.

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Uganda'da ADF'ye operasyon
ABONE OL

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, basına yaptığı açıklamada, operasyonun komşu ülke KDC'nin izni ile düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Museveni, "Uganda Hava Kuvvetleri, ADF terörist kamplarına dün geniş çaplı operasyon düzenledi." ifadesini kullandı.

ADF'ye yönelik operasyonların KDC yönetimi izin verdiği müddetçe devam edeceğini belirten Museveni, iş birliğinden dolayı KDC ve Uganda askerlerini tebrik etti.

Uzun süredir çatışmaların yaşandığı bölgede, KDC ve Uganda ordusu 30 Kasım 2021'den bu yana isyancılara karşı ortak operasyonlar yürütüyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalara sahne oluyor.

  • Uganda
  • Demokratik İttifak Güçleri
  • operasyon

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.