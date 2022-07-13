İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2022 Çarşamba / 14 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3839
  • EURO
    17,5063
  • ALTIN
    963.141
  • BIST100
    2434.02
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uganda'da aylarca süren kuraklığın yol açtığı açlıktan 46 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Uganda'da aylarca süren kuraklığın yol açtığı açlıktan 46 kişi hayatını kaybetti

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da, aylarca süren kuraklığın yol açtığı açlıktan 46 kişi yaşamını yitirdi.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 09:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Karamoja Milletvekili Faith Nakut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede aylarca süren kuraklık nedeniyle insanların hayatta kalmak için ot yediğini belirtti.

Bölge insanlarının, yiyecekleri olmadığı için açlıktan hayatını kaybettiğini altını çizen Nakut, "Karamoja alt bölgesini kasıp kavuran kıtlık nedeniyle 8 Temmuz'a kadar 46 kişi açlıktan öldü, 2 bin 181 hane de ölmeyi bekliyor." dedi.

Nakut, yetkililerin, hükümetin bu duruma yanıt vermesini beklerken en çok etkilenen hanelere yiyecek almak için de maaşlarını kullandığını söyledi.

Nakut, son olarak, dünyaya ölü sayısı artmadan yardım çağrısında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.