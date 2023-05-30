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Dünya

Uganda'da eşcinsel bireylere idam cezası

Uganda'da eşcinsel bireylere yönelik idam cezasının içerdiği yeni yasa ilan edildi.

IHA30 Mayıs 2023 Salı 17:25 - Güncelleme:
Uganda'da eşcinsel bireylere idam cezası
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Doğu Afrika ülkesi Uganda'da eşcinsel bireylere yönelik yeni yasa imzalandı. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, idam cezasının içerdiği yeni yasanın ülkede uygulamaya konulacağını duyurdu. Yeni yasayı imzaladığını duyuran Ugandalı lider eş cinsel bireyleri "normallikten sapmamaya" ve emperyalist güçlerin baskısı altında kalmamaya çağırdığı kaydedildi.

Öte yandan, Uganda'da faaliyet gösteren yerel İnsan Hakları Farkındalık ve Tanıtım Forumu'nun (HRAPF) ve ülkedeki diğer 10 kişinin yeni yasaya karşı çıkmak için mahkemeye dilekçe vereceği öğrenildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Uganda'da eşcinsel bireylere yönelik uygulanacak yasanın insan hakları ihlali olduğunu belirtirken, yasanın yürürlükten kaldırılması gerektiğini açıkladı. Biden, iki ülke arasındaki ilişkilerin zayıflamasına neden olabilecek yasa ile ABD'nin Uganda'ya yeni yaptırımlar uygulayabileceğinin sinyalini verdi.

MİLYARLARCA DOLAR YARDIM ALIYOR

Eşcinsel ilişkilerin yasa dışı olduğu Uganda'da imzalanan yeni yasa, önceki yasalara göre daha sert kurallar içeriyor. Uganda, her yıl uluslararası yardım kuruluşlarından milyarlarca dolar yardım alıyor. Ülke, 9 yıl önce önerdiği aynı yasa tasarısı nedeniyle yardım kuruluşlarının önlemleriyle karşı karşıya kalmıştı.

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