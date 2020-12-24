Uganda'da gıda krizi büyüyor: 1,3 milyon mülteci tehlikede

AA 24 Aralık 2020 Perşembe 16:39 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 16:39

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Uganda Direktörü El-Khidir Daloum, gıda krizinden özellikle kadın ve çocukların olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Daloum, "Yardımlardaki azalma nedeniyle Uganda'daki 1,26 milyon mülteci gıda kriziyle karşı karşıya." dedi.

Özellikle Burundi ve Güney Sudan gibi komşu ülkelerden milyonlarca mültecinin Uganda'ya sığındığını vurgulayan Daloum, "Kovid-19, bu korkunç zamanda dünyanın mültecilere sırtını dönmesi için bahane olmamalı." ifadesini kullandı.

Doğu Afrika ülkesi Uganda, "Afrika kıtasının en çok mülteci kabul eden ülkesi" olarak biliniyor.