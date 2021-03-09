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Dünya

Uganda'da muhalif lider halkı sokağa çağırdı

Ugandalı muhalif lider Bobi Wine, seçim sonuçlarına itiraz ederek yaparak halkı sokağa çağırdı.

AA09 Mart 2021 Salı 20:14 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 20:14
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Uganda'da "Bobi Wine" adıyla bilinen muhalif lider Robert Kyagulanyi, seçim sonuçlarına itiraz ederek "barışçıl gösteri" çağrısı yaptı.

Wine, basına yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının "sahte" olduğunu öne sürerek, "Ugandalılar, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni ve kanlı rejimine karşı şimdi direnmeli." ifadesini kullandı.

Barışçıl gösteri çağrısı yapan Wine'nın açıklaması, polisin gösterilere karşı başkent Kampala'nın stratejik noktalarına konuşlanma kararı sonrası geldi.

- Wine, oyların yüzde 34,83'ünü almıştı

Seçimleri kaybeden muhalif lider Wine, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazı geri çekeceğini duyurmuştu.

Bazı hakimleri "tarafgirlikle" suçlayan Wine, şiddete başvurmadan başka yollarla mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirmişti.

Uganda Devlet Başkanı Museveni, 14 Ocak'ta yapılan seçimde koltuğunu koruyarak 6. kez devlet başkanı olmuştu.

Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

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