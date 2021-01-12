Uganda'da muhalif liderin evine baskın

AA 12 Ocak 2021 Salı 18:36 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 18:36

Uganda'da muhalif lider ve aynı zamanda "Bobi Wine" ismiyle bilinen şarkıcı Robert Kyagulanyi'nin evine seçimlere günler kala polis baskını düzenlendiği bildirildi.

Kyagulanyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri sabah saatlerinde evimi bastı ve korumalarımın hepsini gözaltına aldı." ifadesini kullandı.

Korumalarının neden gözaltına alındığına dair bir bilgi verilmediğini aktaran Kyagulanyi, "bu tür eylemlerin ölmekte olan bir atın çifteleri" olduğunu söyledi.

Bu arada, Uganda hükümeti, 14 Ocak'ta yapılacak genel seçimler öncesinde tüm sosyal medya araçlarına kısıtlama getirdi.

11 aday yarışacak

Seçimlerde 11 aday yarışacak.

Kyagulanyi, 1986'dan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.