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Dünya

Uganda'da sınırlar yeniden açıldı

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, ülkede Kovid-19'a karşı uygulanan tedbirleri hafifletmeye başladıklarını belirterek hava ve kara sınırlarını 6 ay sonunda yeniden açtıklarını bildirdi.

AA21 Eylül 2020 Pazartesi 16:01 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 16:02
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Ülkeye gelecek tüm yolcuların girişte son 72 saat içerisinde yapılmış negatif Kovid-19 test sonucu gösteren belge ibraz etmesi gerektiğini aktaran Museveni, "Bu kişilerin evlerine gitmelerine izin verilecek ancak Sağlık Bakanlığı tarafından temas takibi yapılacak." dedi.

Museveni, ülkede ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için eğitimin gelecek ay kısmen başlayacağını belirterek, ibadethanelerin de standart prosedüre uygun şekilde açılması gerektiğini söyledi.

Uganda Sağlık Bakanlığı son verilerine göre, salgının başından bu yana ülkede 6 bin 287 Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüse yakalanan 63 kişi hayatını kaybederken 2 bin 616 kişi iyileşti.

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