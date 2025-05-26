Uganda'dan Almanya kararı: Askeri işbirliklerini askıya aldı

Uganda Savunma Bakanlığı Kamu Bilgilendirme Müdür Vekili Chris Magezi, X üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kampala Büyükelçisi Matthias Schauer'in ülkede yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak güvenilir istihbarat raporları doğrultusunda bu kararın alındığını belirtti.

Raporlarda Schauer'in, Uganda hükümetine karşı faaliyet gösteren gayriresmi siyasi-askeri yapılarla ilişki içinde olduğunun tespit edildiğini savunan Magezi, bu kararın Schauer'in bu gruplarla ilişkisine dair durumun tam olarak aydınlatılmasına kadar yürürlükte kalacağını vurguladı.

