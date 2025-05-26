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Uganda'dan Almanya kararı: Askeri işbirliklerini askıya aldı

Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF), Almanya ile tüm savunma ve askeri işbirliği faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 13:22 - Güncelleme:
Uganda'dan Almanya kararı: Askeri işbirliklerini askıya aldı
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Uganda Savunma Bakanlığı Kamu Bilgilendirme Müdür Vekili Chris Magezi, X üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya'nın Kampala Büyükelçisi Matthias Schauer'in ülkede yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak güvenilir istihbarat raporları doğrultusunda bu kararın alındığını belirtti.

Raporlarda Schauer'in, Uganda hükümetine karşı faaliyet gösteren gayriresmi siyasi-askeri yapılarla ilişki içinde olduğunun tespit edildiğini savunan Magezi, bu kararın Schauer'in bu gruplarla ilişkisine dair durumun tam olarak aydınlatılmasına kadar yürürlükte kalacağını vurguladı.

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