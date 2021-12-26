Ugandalı Müslümanlar ''terör'' suçlamalarına karşı tepkili

AA 26 Aralık 2021 Pazar 11:49 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 11:50

Ulusal Dönüşüm İçin İttifak Partisinden Muhimbise George, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki Müslümanların bombalı saldırılar sonrası suçlanmasını ve İslam'ın sorumlu tutulmasını eleştirdi.

George, "Ugandalı Hristiyanlar tarafından kurulan ve ülkede saldırılar düzenleyen Kutsal Ruh Hareketi, Tanrı'nın Direniş Ordusu ve Tanrı'nın On Emrinin Restorasyonu Hareketi gibi örgütler yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu ancak 'Hristiyan teröristler' olarak nitelendirilmedi." ifadesini kullandı.

Uganda İslam Üniversitesi öğretim üyelerinden Iddi Kasozi de hükümetin Arap ya da Müslüman ismi taşıyan herkesi Müslüman olarak kabul etmemesi gerektiğini vurguladı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museve'nin kardeşi Salim Saleh Akandwanaho'yu örnek gösteren Kasozi, kendisinin hiçbir zaman Müslüman olmadığına ancak ülkede mevcut rejimin kurulmasında 1986'lı yıllardaki gerilla savaşında kendini Müslüman olarak tanıttığına dikkati çekti.

- MÜSLÜMANLARA YÖNELİK OPERASYONLAR NEDENİYLE CAMİLERDE EĞİTİMLER DURDURULDU

Bombalı saldırılar ve ülkedeki operasyonlar sonrası Uganda'nın farklı bölgelerinde camilerdeki İslami eğitimler durduruldu.

İmam Salim Bbosa, ülkedeki mevcut şartlar nedeniyle camideki eğitimlerine ara verdiklerini açıklayarak, Müslümanlara sabırlı ve sakin olmaları, suç teşkil edecek şeylere de bulaşmamaları tavsiyesinde bulundu.

Söz konusu saldırıların ardından ülkedeki Müslümanlara yönelik baskı uygulamakla eleştirilen hükümet ise teröre karşı mücadele ettiklerini ve Müslümanların hedef alınmadığını öne sürüyor.

Uganda'nın başkenti Kampala'da 16 Kasım'da bakanlıkların bulunduğu bölgede gerçekleşen 2 büyük bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, en az 50 kişi yaralanmıştı.

Müslümanlar Uganda nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor.